Россия рискует стать экономической колонией Китая – директор ЦРУ
12.04.2023, 12:39
Уильям Бернс (Фото: EPA)
Растущая зависимость России от Китая из-за того, что РФ становится все более изолированной от Запада, означает, что она рискует стать "экономической колонией" Пекина. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая в Университете Райса в Техасе, сообщает Sky News.
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Он сказал, что "в некоторых аспектах "Россия" рискует со временем стать экономической колонией Китая, зависимой от экспорта энергетических ресурсов и сырья".
- 19 февраля 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай, что помощь России оружием "серьезно усложнит отношения с США".
- 20 марта глава КНР прибыл в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
- 21 марта New York Times сообщила, что после 24 февраля 2022 года Китай продал России беспилотников и запчастей к ним на сумму свыше $12 млн.
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