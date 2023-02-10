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Китайский аэростат, сбитый США, был оборудован для перехвата данных разведки – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 18:35
Китайский аэростат, сбитый США, был оборудован для перехвата данных разведки – Белый дом - Фото
Фото: twitter.com/Stormchaser_T

Китайский аэростат, сбитый над США, был оборудован для обнаружения и сбора разведданных. Об этом заявили в администрации США, сообщает Associoated Press

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Агентство цитирует высокопоставленного чиновника Госдепартамента, по словам которого аэростат был частью масштабной военной программы воздушного наблюдения, нацеленной на более чем 40 стран.

По данным США, подобные аэростаты были замечены над пятью континентами, они запускаются под контролем Народно-освободительной армии Китая и используются для высокотехнологичного шпионажа и сбора конфиденциальной информации по всему миру, в том числе для перехвата информационных каналов разведслужб.

Администрация президента Джо Байдена решила предать огласке значительный массив подробностей о сбитом аэростате, чтобы опровергнуть настойчивое отрицание Китаем того факта, что устройство использовалось для шпионажа, сказал чиновник.

8 февраля военные США заявили, что китайские аэростаты вторгались в воздушное пространство США по меньшей мере трижды за время каденции президента Дональда Трампа с января 2017 года по январь 2021 года.

Сергій Бережний
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