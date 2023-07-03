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Зеленський підтвердив нещодавню зустріч із головою ЦРУ: Розповів йому про поле бою та потреби ЗСУ

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03.07.2023, 13:53
Зеленський підтвердив нещодавню зустріч із головою ЦРУ: Розповів йому про поле бою та потреби ЗСУ - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс нещодавно непублічно приїжджав до Києва. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

За його словами, він був здивований, коли побачив повідомлення у медіа про його зустріч із Бернсом.

"Моє спілкування з головою ЦРУ завжди має залишатися за кадром. Ми обговорюємо важливі речі — що потрібно Україні і як Україна готова діяти", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що він не має жодних секретів від ЦРУ, а спецслужби України та США регулярно спілкуються між собою.

"Ситуація досить проста. У нас добрі стосунки з головою ЦРУ, і ми розмовляємо. Я розповів йому про всі важливі речі, пов'язані з полем бою, які нам потрібні", — наголосив глава держави.

  • Ще у квітні 2023 року міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що "цілком нормально" для ЗСУ заходити на територію РФ для припинення вторгнення.
  • На початку літа міністр оборони Британії Воллес був оптимістично налаштований щодо шансів України відвоювати все захоплене РФ із 2014 року.
  • 7 червня ексгенсек НАТО Расмуссен заявив, що у разі відсутності реальних гарантій безпеки Україні на саміті у Вільнюсі країни-союзниці Києва в Альянсі можуть на запит ввести війська в Україну.

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Дмитро Гриниченко
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