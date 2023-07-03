Зеленський підтвердив нещодавню зустріч із головою ЦРУ: Розповів йому про поле бою та потреби ЗСУ

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс нещодавно непублічно приїжджав до Києва. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

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За його словами, він був здивований, коли побачив повідомлення у медіа про його зустріч із Бернсом.

"Моє спілкування з головою ЦРУ завжди має залишатися за кадром. Ми обговорюємо важливі речі — що потрібно Україні і як Україна готова діяти", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що він не має жодних секретів від ЦРУ, а спецслужби України та США регулярно спілкуються між собою.

"Ситуація досить проста. У нас добрі стосунки з головою ЦРУ, і ми розмовляємо. Я розповів йому про всі важливі речі, пов'язані з полем бою, які нам потрібні", — наголосив глава держави.

Ще у квітні 2023 року міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що "цілком нормально" для ЗСУ заходити на територію РФ для припинення вторгнення.

На початку літа міністр оборони Британії Воллес був оптимістично налаштований щодо шансів України відвоювати все захоплене РФ із 2014 року.

7 червня ексгенсек НАТО Расмуссен заявив, що у разі відсутності реальних гарантій безпеки Україні на саміті у Вільнюсі країни-союзниці Києва в Альянсі можуть на запит ввести війська в Україну.

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