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Війна не закінчиться, поки захоплено Крим, заявив Зеленський. Відповів на "мир без Криму"

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 14:07
Війна не закінчиться, поки захоплено Крим, заявив Зеленський. Відповів на
Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що війна не закінчиться, поки Крим не буде деокуповано. Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

"Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим є під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася", – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що кінцевою метою України є звільнення Криму.

Журналістка запитала, чи є сценарій, за якого може бути "мир" без звільнення Криму.

Зеленський відповів: "Тоді це не буде перемогою".

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Артем Джеріпа
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