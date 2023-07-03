Війна не закінчиться, поки захоплено Крим, заявив Зеленський. Відповів на "мир без Криму"

Президент Володимир Зеленський повідомив, що війна не закінчиться, поки Крим не буде деокуповано. Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

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"Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим є під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася", – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що кінцевою метою України є звільнення Криму.

Журналістка запитала, чи є сценарій, за якого може бути "мир" без звільнення Криму.

Зеленський відповів: "Тоді це не буде перемогою".

30 червня Зеленський повідомив, що Україна хоче "показати результати" до саміту НАТО у Вільнюсі 11 липня.

1 липня Зеленський відкинув можливість будь-якої дипломатії з Росією допоки українські війська не вийдуть на кордони держави станом на 1991 рік.

Зеленський підтвердив непублічний візит глави ЦРУ Бернса до Києва. Обговорили, що "потрібно Україні і як Україна готова діяти".

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