Зеленський: Україна хоче показати результати на полі бою до саміту НАТО
30.06.2023, 23:17
Володимир Зеленський (фото: EPA)
Президент Володимир Зеленський цієї п'ятниці запевнив, що Україна хоче "показати результати" на полі бою до наступного саміту НАТО, який відбудеться в Литві 11 липня. Про це він розповів в інтерв'ю іспанському ЗМІ RTVE.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
"Перед самітом ми маємо показати результат, але кожен кілометр коштує життя", – сказав Зеленський.
Також Зеленський визнав, що плани української армії розпочати контрнаступ останніми місяцями сповільнилися, пише RTVE.
"Зливи тривають довго, і це дуже гальмує деякі процеси", – зазначив
Ця розмова відбулась під час зустрічі Зеленського з журналістами іспанських ЗМІ.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю відповів, що український наступ, – це не шоу, а кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
- 30 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ на півдні, а за минулу добу досягли успіху на трьох напрямках.
- Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США прокоментував буцімто "повільний" наступ українських сил: "Війна на папері та справжня війна – різні речі".
Читайте також: Можу сказати Міллі, "якщо не буде 100 000 снарядів на тиждень, 1000 людей загине" – Залужний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі