Зеленський: Україна хоче показати результати на полі бою до саміту НАТО

Президент Володимир Зеленський цієї п'ятниці запевнив, що Україна хоче "показати результати" на полі бою до наступного саміту НАТО, який відбудеться в Литві 11 липня. Про це він розповів в інтерв'ю іспанському ЗМІ RTVE.

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"Перед самітом ми маємо показати результат, але кожен кілометр коштує життя", – сказав Зеленський.

Також Зеленський визнав, що плани української армії розпочати контрнаступ останніми місяцями сповільнилися, пише RTVE.

"Зливи тривають довго, і це дуже гальмує деякі процеси", – зазначив

Ця розмова відбулась під час зустрічі Зеленського з журналістами іспанських ЗМІ.

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