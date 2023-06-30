Можу сказати Міллі, "якщо не буде 100 000 снарядів на тиждень, 1000 людей загине" – Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний має домовленість з очільником Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марком Міллі про доступність для бесіди в режимі 24/7. Генерал повідомив The Washington Post, що може зателефонувати до США будь-якої миті та запросити той чи інший тип/обсяг військової допомоги, але рішення про її надання ухвалюють політики, а не військові, – і вони зволікають, що коштує Україні життя бійців.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Інтерв'юер написав, що Залужний постійно "ділиться своїми побоюваннями" з Міллі, "яким він глибоко захоплюється і якого вважає своїм другом", кілька разів на тиждень у розмовах, які можуть тривати годинами.

Залужний сказав, що Міллі "повністю поділяє" його побоювання: "І я думаю, що він може допомогти мені позбутися їх".

Як пише видання, Залужний "у середу" сказав Міллі, скільки артилерійських снарядів йому потрібно. (Коли відбулася розмова журналіста з головкомом, невідомо. Якщо цього тижня, то йдеться про 28 червня.)

"Тож іноді я можу зателефонувати та сказати: "Якщо я не отримаю 100 000 снарядів на тиждень, 1000 людей загине". Встаньте на моє місце", – розповів Залужний.

Пояснюючи, чому США довго не надають певного типу допомоги, на зразок далекобійних ракет ATACMS або винищувачів F-16, Залужний сказав: "Не Міллі вирішує, отримаємо ми літаки чи ні".

"Просто поки ухвалюється це рішення в очевидній ситуації, щодня помирають багато людей — дуже багато. Просто тому, що рішення ще не ухвалене", – нарік він на політиків.

За словами Залужного, "бісить, коли говорять про повільний наступ: це не шоу, кожен метр — кров".

Міністр оборони Резніков заявив, що деокупація низки населених пунктів на півдні та сході поки не є "головною подією" українського контрнаступу.

На початку квітня 2023 року Міллі сказав, що США "думають" над постачаннями Україні далекобійної зброї, "але не ATACMS". Водночас 12 квітня Пентагон повідомив, що схвалено потенційний продаж установок HIMARS і ракет ATACMS для Марокко.

Читайте також: На Луганщині окупанти пішли в атаку. Підсумок – мінус 40 росіян і втрачені позиції

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.