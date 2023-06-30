Можу сказати Міллі, "якщо не буде 100 000 снарядів на тиждень, 1000 людей загине" – Залужний
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний має домовленість з очільником Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марком Міллі про доступність для бесіди в режимі 24/7. Генерал повідомив The Washington Post, що може зателефонувати до США будь-якої миті та запросити той чи інший тип/обсяг військової допомоги, але рішення про її надання ухвалюють політики, а не військові, – і вони зволікають, що коштує Україні життя бійців.
Інтерв'юер написав, що Залужний постійно "ділиться своїми побоюваннями" з Міллі, "яким він глибоко захоплюється і якого вважає своїм другом", кілька разів на тиждень у розмовах, які можуть тривати годинами.
Залужний сказав, що Міллі "повністю поділяє" його побоювання: "І я думаю, що він може допомогти мені позбутися їх".
Як пише видання, Залужний "у середу" сказав Міллі, скільки артилерійських снарядів йому потрібно. (Коли відбулася розмова журналіста з головкомом, невідомо. Якщо цього тижня, то йдеться про 28 червня.)
"Тож іноді я можу зателефонувати та сказати: "Якщо я не отримаю 100 000 снарядів на тиждень, 1000 людей загине". Встаньте на моє місце", – розповів Залужний.
Пояснюючи, чому США довго не надають певного типу допомоги, на зразок далекобійних ракет ATACMS або винищувачів F-16, Залужний сказав: "Не Міллі вирішує, отримаємо ми літаки чи ні".
"Просто поки ухвалюється це рішення в очевидній ситуації, щодня помирають багато людей — дуже багато. Просто тому, що рішення ще не ухвалене", – нарік він на політиків.
- За словами Залужного, "бісить, коли говорять про повільний наступ: це не шоу, кожен метр — кров".
- Міністр оборони Резніков заявив, що деокупація низки населених пунктів на півдні та сході поки не є "головною подією" українського контрнаступу.
- На початку квітня 2023 року Міллі сказав, що США "думають" над постачаннями Україні далекобійної зброї, "але не ATACMS". Водночас 12 квітня Пентагон повідомив, що схвалено потенційний продаж установок HIMARS і ракет ATACMS для Марокко.
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