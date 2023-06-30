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WSJ написав, що США "близькі" до передачі ракет ATACMS Україні. Пентагон: Оголосити нічого

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 06:11
WSJ написав, що США
Пет Райдер (Фото: скріншот з відео)

У Пентагоні заявили, що їм поки що нічого оголосити про можливу передачу Україні балістичних ракет ATACMS. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

Раніше видання The Wall Street Journal написало, що близькі до США схвалення передачі ракет великої дальності ATACMS для України.

Видання стверджує, що високопосадовець із сектора оборони сказав, що в останні тижні Україна отримала позитивні ознаки того, що США змінили позицію щодо передачі ракет ATACMS.

За словами Райдера, він бачив матеріал WSJ, проте йому нема чого оголосити щодо постачання цих ракет.

"Я не обізнаний про будь-які неминучі рішення, що стосуються ATACMS", — заявив Райдер.

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність ураження від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км. ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

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Дмитро Гриниченко
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