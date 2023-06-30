WSJ написав, що США "близькі" до передачі ракет ATACMS Україні. Пентагон: Оголосити нічого
У Пентагоні заявили, що їм поки що нічого оголосити про можливу передачу Україні балістичних ракет ATACMS. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.
Раніше видання The Wall Street Journal написало, що близькі до США схвалення передачі ракет великої дальності ATACMS для України.
Видання стверджує, що високопосадовець із сектора оборони сказав, що в останні тижні Україна отримала позитивні ознаки того, що США змінили позицію щодо передачі ракет ATACMS.
За словами Райдера, він бачив матеріал WSJ, проте йому нема чого оголосити щодо постачання цих ракет.
"Я не обізнаний про будь-які неминучі рішення, що стосуються ATACMS", — заявив Райдер.
- 14 лютого 2023 року в Пентагоні заявили, що вони не мають зайвих ракет великої дальності ATACMS.
- 21 лютого у Конгресі США заявили, що імпульс зміщується у бік відправлення Україні ATACMS та F-16.
- США думають над постачанням Україні далекобійної зброї, але не ATACMS – Міллі.
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