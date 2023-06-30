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WSJ написал, что США "близки" к передаче ракет ATACMS Украине. Пентагон: Объявить нечего

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 06:11
WSJ написал, что США
Пэт Райдер (Фото: скриншот с видео)

В Пентагоне заявили, что им пока нечего объявить о возможной передаче Украине баллистических ракет ATACMS. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что близки к США одобрению передачи ракет большой дальности ATACMS для Украины.

Издание утверждает, что высокопоставленный украинский чиновник из сектора обороны сказал, что в последние недели Украина получила положительные признаки того, что США изменили позицию по передаче ракет ATACMS.

По словам Райдера, он видел материал WSJ, однако ему нечего объявить насчет поставок этих ракет.

"Я не осведомлен о каких-либо неизбежных решениях, касающихся ATACMS", — заявил Райдер. 

СПРАВКА. ATACMS — американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Разные модификации ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

Читайте также: Россия отложила закупку ракет в Иране: боится, что Запад даст Украине ATACMS — FТ

Дмитрий Гриниченко
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