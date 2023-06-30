WSJ написал, что США "близки" к передаче ракет ATACMS Украине. Пентагон: Объявить нечего
В Пентагоне заявили, что им пока нечего объявить о возможной передаче Украине баллистических ракет ATACMS. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.
Ранее издание The Wall Street Journal написало, что близки к США одобрению передачи ракет большой дальности ATACMS для Украины.
Издание утверждает, что высокопоставленный украинский чиновник из сектора обороны сказал, что в последние недели Украина получила положительные признаки того, что США изменили позицию по передаче ракет ATACMS.
По словам Райдера, он видел материал WSJ, однако ему нечего объявить насчет поставок этих ракет.
"Я не осведомлен о каких-либо неизбежных решениях, касающихся ATACMS", — заявил Райдер.
- 14 февраля 2023 года в Пентагоне заявили, что у них нет лишних ракетбольшой дальности ATACMS.
- 21 февраля в Конгрессе США заявили, что импульс смещается в сторону отправки Украине ATACMS и F-16.
- США думают над поставками Украине дальнобойного оружия, но не ATACMS – Милли.
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