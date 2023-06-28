Резніков про наступ: Деокупація територій на сході та півдні не є головною подією
28.06.2023, 10:20
Олексій Резніков (Фото: LIGA.net)
Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю The Financial Times заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.
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Він наголосив, що основні резерви ще не залучені у бій проти російських окупантів.
Те саме в інтерв'ю The Guardian казав минулого тижня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, українські військові зараз шукають слабкі місця в обороні росіян.
Резніков закликав не реагувати на повідомлення деяких західних ЗМІ про начебто "повільне просування" оборонців.
"Коли це станеться, ви все це побачите", – сказав міністр.
- 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
- У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.
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