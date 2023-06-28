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Резніков про наступ: Деокупація територій на сході та півдні не є головною подією

Этот материал также доступен на русском
28.06.2023, 10:20
Резніков про наступ: Деокупація територій на сході та півдні не є головною подією - Фото
Олексій Резніков (Фото: LIGA.net)

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю The Financial Times заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

Він наголосив, що основні резерви ще не залучені у бій проти російських окупантів.

Те саме в інтерв'ю The Guardian казав минулого тижня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, українські військові зараз шукають слабкі місця в обороні росіян.

Резніков закликав не реагувати на повідомлення деяких західних ЗМІ про начебто "повільне просування" оборонців.

"Коли це станеться, ви все це побачите", – сказав міністр.

  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.

Читайте також: Генштаб: Росія наступає на чотирьох напрямках, йшла на звільнений Рівнопіль – карта

Мілана Головань
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війнаОлексій Резніковнаступ
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