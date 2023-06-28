Резников о наступлении: Деоккупация территорий на востоке и юге – не главное событие

Министр обороны Алексей Резников в интервью The Financial Times заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.

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Он подчеркнул, что основные резервы еще не вовлечены в бой против российских оккупантов.

То же в интервью The Guardian говорил на прошлой неделе командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, украинские военные сейчас ищут слабые места в обороне россиян.

Резников призвал не реагировать на сообщения некоторых западных СМИ о якобы "медленном продвижении" защитников.

"Когда это произойдет, вы все это увидите", – сказал министр.

22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.

В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

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