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Командующий ВСУ о наступлении: Главные силы еще не вступали в бой с Россией, все впереди

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 17:39
Командующий ВСУ о наступлении: Главные силы еще не вступали в бой с Россией, все впереди - Фото
Александр Сырский (Фото: Минобороны Украины)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью The Guardian заявил, что основные силы наступательного резерва еще не введены в бой с российскими оккупантами, добавив, что "Все впереди".

"Хочу сказать, что наши основные силы еще не вступили в боевые действия, и мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди", – сказал он.

Сырский добавил, что враг продолжает предусматривать самые опасные для себя направления и строит там мощную оборону, которую трудно прорвать. По его словам, ситуация на востоке "трудная и напряженная".

"Россияне пытаются перехватить инициативу. Поэтому ситуация действительно сложная. Мы не должны недооценивать врага", – заявил он.

Сырский также добавил, что мир "должен быть терпеливым" по поводу наступления ВСУ. Он сказал, что нужно быть готовым к тому, что этот процесс займет некоторое время, поскольку с обеих сторон сосредоточено много сил, много материальных средств и много инженерных препятствий.

  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
  • Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ по двум направлениям контрнаступления.
  • 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск , за неделю освобождены восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

Читайте также: Оккупанты получили отпор и уже меньше атакуют на Лимано-Купянском направлении – ВСУ

Милана Головань
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