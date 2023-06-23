Оккупанты получили отпор и уже меньше атакуют на Лимано-Купянском направлении – ВСУ
Российские оккупанты получили отпор на Лимано-Купянском направлении и были вынуждены уменьшить количество атак на этом участке фронта. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
"Враг несколько суток пытался активно штурмовать наши позиции на Лимано-Купянском направлении, получил мощный отпор", – рассказал Череватый.
По его информации, за минувшие сутки на этом направлении россияне снизили активность штурмов – было всего два боестолкновения.
При этом оккупанты сохраняют интенсивность артиллерийских обстрелов.
За минувшие сутки россияне нанесли 535 ударов из ствольной артиллерии разных калибров и систем по украинским позициям. Также враг совершил 13 авианалетов.
"В ходе отражения атак россиян 31 оккупант был уничтожен, 67 получили ранения. Подбит танк Т-72, гаубица "Гиацинт-Б", миномет 80 мм и три авто с боеприпасами", – сказал спикер ВСУ.
- 20 июня на Лимано-Купянском направлении оккупанты совершили 21 атаку.
- Ранее сегодня Маляр сообщила, что ВСУ останавливают наступление оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях.
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