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Оккупанты получили отпор и уже меньше атакуют на Лимано-Купянском направлении – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 14:44
Оккупанты получили отпор и уже меньше атакуют на Лимано-Купянском направлении – ВСУ - Фото
Сергей Череватый (Скриншот видео)

Российские оккупанты получили отпор на Лимано-Купянском направлении и были вынуждены уменьшить количество атак на этом участке фронта. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Враг несколько суток пытался активно штурмовать наши позиции на Лимано-Купянском направлении, получил мощный отпор", – рассказал Череватый.

По его информации, за минувшие сутки на этом направлении россияне снизили активность штурмов – было всего два боестолкновения.

При этом оккупанты сохраняют интенсивность артиллерийских обстрелов.

За минувшие сутки россияне нанесли 535 ударов из ствольной артиллерии разных калибров и систем по украинским позициям. Также враг совершил 13 авианалетов.

"В ходе отражения атак россиян 31 оккупант был уничтожен, 67 получили ранения. Подбит танк Т-72, гаубица "Гиацинт-Б", миномет 80 мм и три авто с боеприпасами", – сказал спикер ВСУ.

Читайте также: Прогноз военной разведки Украины на ближайшие два-три месяца: Активные боевые действия

Наталья Медведева
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