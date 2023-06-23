Окупанти отримали відсіч і вже менше атакують на Лимано-Куп'янському напрямку – ЗСУ
Російські окупанти отримали відсіч на Лимано-Купянському напрямку та були змушені зменшити кількість атак на цій ділянці фронту. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
"Ворог кілька діб намагався активно штурмувати наші позиції на Лимано-Куп'янському напрямку, отримав потужну відсіч", – розповів Череватий.
За його інформацією, за минулу добу на цьому напрямку росіяни знизили активність штурмів – було лише два боєзіткнення.
Водночас окупанти зберігають інтенсивність артилерійських обстрілів.
Минулої доби росіяни завдали 535 ударів зі ствольної артилерії різних калібрів й систем по українських позиціях. Також ворог здійснив 13 авіанальотів.
"Під час відбиття атак росіян 31 окупант був знищений, 67 отримали поранення. Підбито танк Т-72, гаубицю "Гіацинт-Б", міномет 80 мм і три авто з боєприпасами", – сказав спікер ЗСУ.
- 20 червня на Лимано-Купянському напрямку окупанти здійснили 21 атаку.
- Раніше сьогодні Маляр повідомила, що ЗСУ зупиняють наступ окупантів на Куп'янському та Лиманському напрямках.
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