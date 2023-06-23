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Окупанти отримали відсіч і вже менше атакують на Лимано-Куп'янському напрямку – ЗСУ

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23.06.2023, 14:44
Окупанти отримали відсіч і вже менше атакують на Лимано-Куп'янському напрямку – ЗСУ - Фото
Сергій Череватий (Скриншот відео)

Російські окупанти отримали відсіч на Лимано-Купянському напрямку та були змушені зменшити кількість атак на цій ділянці фронту. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Ворог кілька діб намагався активно штурмувати наші позиції на Лимано-Куп'янському напрямку, отримав потужну відсіч", – розповів Череватий.

За його інформацією, за минулу добу на цьому напрямку росіяни знизили активність штурмів – було лише два боєзіткнення.

Водночас окупанти зберігають інтенсивність артилерійських обстрілів.

Минулої доби росіяни завдали 535 ударів зі ствольної артилерії різних калібрів й систем по українських позиціях. Також ворог здійснив 13 авіанальотів.

"Під час відбиття атак росіян 31 окупант був знищений, 67 отримали поранення. Підбито танк Т-72, гаубицю "Гіацинт-Б", міномет 80 мм і три авто з боєприпасами", – сказав спікер ЗСУ.

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Наталія Медведєва
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війнаСергій Череватий
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