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Українські захисники зупиняють наступ окупантів на Куп'янському і Лиманському напрямках – Міноборони

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 13:26
Українські захисники зупиняють наступ окупантів на Куп'янському і Лиманському напрямках – Міноборони - Фото
Ганна Маляр (Фото: Facebook Ганни Маляр)

Збройні Сили України не просто зупиняють наступ російських окупантів на сході, а й завдають їм великих втрат, зменшуючи наступальний потенціал ворога. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Повірте, що їм дуже важко зараз оборонятися. І те, що ми дивимося зі свого боку — не те просування, як очікувала більшість... Якщо дивитися з боку ворога, то для них це дуже серйозна кривава битва, тому що у них шалені втрати, величезні втрати", – сказала вона.

Маляр порівняла втрати росіян на Куп'янському і Лиманському напрямках з тими, яких вони зазнавали на Бахмутському.

"Якщо говорити про схід, коли вони зараз наступали на Куп'янському і Лиманському напрямках, в них були втрати такі самі, як під час найгарячіших днів на Бахмутському напрямку. Тобто наші Збройні Сили не просто їх зупиняють, а вони їх знищують", – сказала Маляр.

Вона відзначила, що росіянам знадобиться час, щоб відновитися. "Тобто ми дуже потужно зменшуємо їхній наступальний потенціал", – резюмувала заступниця міністра.

  • 20 червня речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти активізувалися на Лимано-Куп'янському напрямку. Проте повторення практики "м'ясних штурмів", яку росіяни використовували під Бахмутом, призводить до великих втрат з їхнього боку.
  • 23 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти наступають у районі Куп'янська, Кремінної та Донецька, намагаються відбити звільнену Макарівку.
Вадим Ребрина
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