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На Лимано-Куп'янському напрямку окупанти кидають на штурм зеків і зазнають втрат – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 13:45
На Лимано-Куп'янському напрямку окупанти кидають на штурм зеків і зазнають втрат – ЗСУ - Фото
Сергій Череватий (Скриншот відео)

Російські окупанти активізувалися на Лимано-Куп'янському напрямку. Проте повторення практики "м'ясних штурмів", яку росіяни використовували під Бахмутом, призводить до великих втрат з їхнього боку. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Ворог активізувався на Лимано-Куп'янському напрямку. За цю добу він здійснив 21 атаку. Головною атакувальною силою були штурмові роти "шторм-z" (колишні ув'язнені та люди, що мали проблеми з законом. – Ред.). Повторення практики, яку вони раніше використовували у Бахмуті, призвело до таких самих наслідків: 146 окупантів було знищено, 190 поранено, підбито танк Т-72, три БМП-2, одна БМП-1, САУ "Акація", склад із боєприпасами та два авто, які підвозили боєприпаси", – сказав він.

Також, за словами Череватого, ворог перед тим, як іти в атаку, 560 разів завдав ударів на цьому напрямку зі ствольної та реактивної артилерії, здійснив вісім авіанальотів.

  • Вчора на Лимано-Куп’янському напрямку, де, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Росія наразі веде активний наступ, Сили оборони знищили "раритетний" танк армії РФ, а також ліквідували десятки окупантів вбитими та пораненими. 
Вадим Ребрина
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війнаконтрнаступСергій Череватий
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