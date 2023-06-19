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Наступ РФ на Лиман – Куп’янськ. Знищено російський "привіт із 60-х" і 35 окупантів

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 19:31
Наступ РФ на Лиман – Куп’янськ. Знищено російський
Сергій Череватий (скриншот відео)

На Лимано-Куп’янському напрямку, де, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, Росія наразі веде активний наступ, Сили оборони сьогодні знищили "раритетний" танк армії РФ, а також ліквідували десятки окупантів вбитими та пораненими. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Він повідомив, що Лимано-Куп’янський напрямок вже декілька місяців є лідером по артилерійських обстрілах, і ця доба не стала винятком – з боку РФ було 555 обстрілів і дві атаки на позиції ЗСУ, що, за словами Череватого, "нетипово", адже там буває набагато більше спроб атак. Також окупанти здійснили п’ять авіанальотів.

Череватий повідомив, що в ході відбиття атак було знищено 35 окупантів, 43 зазнали поранень. Також знищені танк Т-72 і застарілий танк Т-62 – "привіт із 60-х років".

Він нагадав, що воїни ЗСУ і до цього фіксували застарілу техніку росіян – зокрема, зняту з озброєння у РФ БМП-1.

Також протягом доби ЗСУ знищили на Лимано-Куп’янському напрямку самохідну артустановку, дрон-камікадзе "Ланцет" і дві автівки.

Коментуючи слова Маляр про те, що РФ підтягнула додаткові сили на цей напрямок, Череватий сказав, що в окупантів є постійні проблеми з особовим складом, тому що ЗСУ знищують росіян "в дуже потужних об’ємах".

Крім того, за його словами, Росії необхідно здійснювати постійні ротації особового складу і через те, що окупаційні підрозділи, які зазнають постійних ударів з боку Сил оборони, "розбалансовані, деморалізовані та потребують час від часу заміни".

Він зазначив, що росіяни наразі використовують на цьому напрямку "різносегментоване" угрупування, в яке входять як механізовані підрозділи (піхота), так і повітряно-десантні, а також резервісти БАРС і територіальні війська. До того ж почали підтягувати штурмові роти Шторм-Z, які складаються з "особистостей, які мають серйозні проблеми із законом".

  • Сьогодні Маляр повідомила, що наразі на сході "складна ситуація" - окупанти підтягнули свої сили та проводять активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках. 
  • Маляр також повідомила про продовження наступу ЗСУ на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень було звільнено вісім населених пунктів.

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Оксана Житнюк
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війнанаступКуп'янськЛиманСергій Череватий
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