Міноборони: На сході "складна ситуація". Ворог активно наступає, ЗСУ дають відсіч – мапа

Російські окупанти здійснюють активний наступ на Лиманському та Куп'янському напрямках і хочуть вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Вона повідомила, що наразі на сході "складна ситуація".

Окупанти підтягнули свої сили та проводять активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках. Росіяни хочуть перехопити ініціативу в українських захисників, пише Маляр.

Вона повідомила про високу активність ворожих обстрілів та продовження "гарячих боїв".

За словами Маляр, основним напрямком наступу РФ є Донецька та Луганська області з метою вийти на їх адміністративні кордони.

Задля цих цілей окупанти сконцентрували на сході "значну кількість" підрозділів, зокрема й десантно-штурмових.

"Наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись", – зазначила Маляр.

19 червня у Генштабі повідомили, що окупанти продовжують наступати в районі Бахмута, Вугледара, Донецька, Кремінної та Сватового.

Маляр повідомила про продовження наступу ЗСУ на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень було звільнено вісім населених пунктів.

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