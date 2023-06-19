Міноборони: На сході "складна ситуація". Ворог активно наступає, ЗСУ дають відсіч – мапа
Російські окупанти здійснюють активний наступ на Лиманському та Куп'янському напрямках і хочуть вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Вона повідомила, що наразі на сході "складна ситуація".
Окупанти підтягнули свої сили та проводять активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках. Росіяни хочуть перехопити ініціативу в українських захисників, пише Маляр.
Вона повідомила про високу активність ворожих обстрілів та продовження "гарячих боїв".
За словами Маляр, основним напрямком наступу РФ є Донецька та Луганська області з метою вийти на їх адміністративні кордони.
Задля цих цілей окупанти сконцентрували на сході "значну кількість" підрозділів, зокрема й десантно-штурмових.
"Наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись", – зазначила Маляр.
- 19 червня у Генштабі повідомили, що окупанти продовжують наступати в районі Бахмута, Вугледара, Донецька, Кремінної та Сватового.
- Маляр повідомила про продовження наступу ЗСУ на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень було звільнено вісім населених пунктів.
Читайте також: Зеленський збирав Ставку – говорили про контрнаступ. Був присутній і Буданов
Коментарі