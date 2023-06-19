Минобороны: На востоке "сложная ситуация". Враг активно наступает, ВСУ дают отпор – карта

Российские оккупанты осуществляют активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях и хотят выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Она сообщила, что на востоке "сложная ситуация".

Оккупанты подтянули свои силы и проводят активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях. Россияне хотят перехватить инициативу украинских защитников, пишет Маляр.

Она сообщила о высокой активности вражеских обстрелов и продолжении "горячих боев".

По словам Маляра, основным направлением наступления РФ является Донецкая и Луганская области с целью выйти на их административные границы.

Для этих целей оккупанты сконцентрировали на востоке "значительное количество" подразделений, в том числе и десантно-штурмовых.

"Наши войска мужественно действуют в условиях преимущества врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться", – отметила Маляр.

19 июня в Генштабе сообщили, что оккупанты продолжают наступать в районе Бахмута, Угледара, Донецка, Кременной и Сватового.

Маляр сообщила о продолжении наступления ВСУ на Мелитополь и Бердянск, за неделю было освобождено восемь населенных пунктов.

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