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Генштаб: РФ наступает в районах Бахмута, Угледара, Донецка, Кременной и Сватово — карта

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 07:02
Генштаб: РФ наступает в районах Бахмута, Угледара, Донецка, Кременной и Сватово — карта - Фото
БМП ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Бахмута, Угледара, Донецка, Кременной и Сватово. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 24 боевых столкновения. В направлении Купянска враг безуспешно наступал около Новоселовского Луганской области (Сватовский район).

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)
В районе Кременной россияне атаковали в сторону Спорного, ВСУ отбились. Вблизи Бахмута противник пытался наступать на Орехово-Васильевку, успеха не имел. 

Фронт в районе Кременной и Бахмута (Карта: Military Land)

В районе Донецка Силы обороны отбили все атаки в Марьинке. Также захватчики наступали в сторону Новомихайловки и Угледара, украинские воины отбросили врага. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

В Запорожской и Херсонской областях армия России продолжает стоять в обороне. Ведет ожесточенные обстрелы населенных пунктов и наносит авиационные удары.

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и поразила зенитно-ракетный комплекс. Уничтожены ударный вертолет Ка-52, три иранских дрона Shahed и семь БпЛА-разведчиков. 

Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, четыре ЗРК, два района сосредоточения пехоты и военной техники, а также два склада боеприпасов. 

  • Сейчас украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись до двух километров на каждом.
  • Генерал Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.
  • Сырский побывал на позициях Сил обороны на Бахмутском направлении, встретился с воинами и командирами: смотрите видео.

Смотрите также: Артиллерия и минометы ВСУ качественно отработали по российской пехоте: видео с дрона

Дмитрий Гриниченко
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