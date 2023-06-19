Генштаб: РФ наступает в районах Бахмута, Угледара, Донецка, Кременной и Сватово — карта
Российские оккупанты наступают в районах Бахмута, Угледара, Донецка, Кременной и Сватово. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
В районе Донецка Силы обороны отбили все атаки в Марьинке. Также захватчики наступали в сторону Новомихайловки и Угледара, украинские воины отбросили врага.
В Запорожской и Херсонской областях армия России продолжает стоять в обороне. Ведет ожесточенные обстрелы населенных пунктов и наносит авиационные удары.
Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и поразила зенитно-ракетный комплекс. Уничтожены ударный вертолет Ка-52, три иранских дрона Shahed и семь БпЛА-разведчиков.
Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, четыре ЗРК, два района сосредоточения пехоты и военной техники, а также два склада боеприпасов.
- Сейчас украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись до двух километров на каждом.
- Генерал Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.
- Сырский побывал на позициях Сил обороны на Бахмутском направлении, встретился с воинами и командирами: смотрите видео.
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