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Артиллерия и минометы ВСУ качественно отработали по российской пехоте: видео с дрона

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2023, 16:07
Артиллерия и минометы ВСУ качественно отработали по российской пехоте: видео с дрона - Фото
Скриншот з відео

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как Силы обороны уничтожают пехоту врага.

Он опубликовал видео работы артиллерии и минометов по россиянам, зафиксированной аэроразведкой 30-й отдельной механизированной бригады.

Сырский не уточнил, когда и где было снято видео.

  • В настоящее время украинская армия ведет наступательные действия в Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись до двух км на каждом.
  • Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.
  • Вчера Сырский побывал на позициях Сил обороны на Бахмутском направлении, встретился с воинами и командирами: смотрите видео.

Смотрите также: Оккупанты окапываются в Крыму в ожидании контрнаступления ВСУ – спутниковые фото, видео

Оксана Житнюк
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