Артиллерия и минометы ВСУ качественно отработали по российской пехоте: видео с дрона
17.06.2023, 16:07
Скриншот з відео
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как Силы обороны уничтожают пехоту врага.
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Он опубликовал видео работы артиллерии и минометов по россиянам, зафиксированной аэроразведкой 30-й отдельной механизированной бригады.
Сырский не уточнил, когда и где было снято видео.
- В настоящее время украинская армия ведет наступательные действия в Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись до двух км на каждом.
- Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.
- Вчера Сырский побывал на позициях Сил обороны на Бахмутском направлении, встретился с воинами и командирами: смотрите видео.
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