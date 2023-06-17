Оккупанты окапываются в Крыму в ожидании контрнаступления ВСУ – спутниковые фото, видео

Российская армия построила многочисленные линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя. Журналисты проектов Крым Реалии и Схемы получили в свое распоряжение новые снимки Planet Labs полуострова и проанализировали то, что зафиксировал спутник.

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По словам военных экспертов, новые укрепления свидетельствуют о подготовке армии РФ к обороне во время наступательной операции Вооруженных Сил Украины.

Большая часть окопов, согласно снимкам, возведена армией РФ уже после ее отступления из Херсона.

На спутниковых снимках северной части Крыма видно, что российские военные нередко возводят фортификации вплотную к селам или даже непосредственно в населенных пунктах.

Журналисты показали новые спутниковые снимки оборонительных сооружений возле села Филатовка, КПВВ Армянск, города Красноперекопска и в Джанкойском районе (фото кликабельные).

12 июня ГУР предупредило, что россияне минируют завод "Крымский титан" во временно оккупированном Армянске и готовят террористический акт с выбросом около 200 тонн аммиака.

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