Окупанти окопуються в Криму в очікуванні контрнаступу ЗСУ – супутникові фото, відео

Російська армія збудувала численні лінії оборони від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя. Журналісти проєктів Крим Реалії та Схеми отримали у своє розпорядження нові знімки Planet Labs півострова та проаналізували те, що зафіксував супутник.

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За словами військових експертів, нові укріплення свідчать про підготовку армії РФ до оборони під час наступальної операції Збройних Сил України.

Більшість окопів, згідно зі знімками, зведено армією РФ вже після її відступу з Херсона.

На супутникових знімках північної частини Криму видно, що російські військові нерідко зводять фортифікації впритул до сіл або навіть у населених пунктах.

Журналісти показали нові супутникові знімки оборонних споруд біля села Філатівка, КПВВ Армянськ, міста Красноперекопська та у Джанкойському районі (фото клікабельні).

12 червня ГУР попередило, що росіяни мінують завод "Кримський титан" у тимчасово окупованому Вірменську та готують терористичний акт із викидом близько 200 тонн аміаку.

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