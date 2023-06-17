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З'явилися нові чіткі супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС – фото

Этот материал также доступен на русском
17.06.2023, 06:20
З'явилися нові чіткі супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС – фото - Фото
Каховська ГЕС (Фото: Facebook Укргідроенерго)

Компанія Maxar зробила нові супутникові знімки зруйнованої російськими військами Каховської ГЕС. Фото опублікували Схеми.

На супутникових знімках за 16 червня 2023 можна докладно розглянути знищену росіянами греблю Каховської ГЕС (фото клікабельні).

З'явилися нові чіткі супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС – фото

З'явилися нові чіткі супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС – фото

Крім того, компанія Maxar показала знімок річкового терміналу Нібулон у селищі Козацьке, неподалік Каховської ГЕС. Відразу після підриву станції його територію було затоплено. На новому фото видно, що вода звідти відійшла.

З'явилися нові чіткі супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС – фото

  • 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.
  • Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.
  • 15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.

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Наталія Медведєва
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каховська геснібулонсхеми
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