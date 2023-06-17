З'явилися нові чіткі супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС – фото

Компанія Maxar зробила нові супутникові знімки зруйнованої російськими військами Каховської ГЕС. Фото опублікували Схеми.

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На супутникових знімках за 16 червня 2023 можна докладно розглянути знищену росіянами греблю Каховської ГЕС (фото клікабельні).

Крім того, компанія Maxar показала знімок річкового терміналу Нібулон у селищі Козацьке, неподалік Каховської ГЕС. Відразу після підриву станції його територію було затоплено. На новому фото видно, що вода звідти відійшла.

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.

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