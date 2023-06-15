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Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії. Україна вимагає нових санкцій

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15.06.2023, 13:47
Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії. Україна вимагає нових санкцій - Фото
Європарламент (Фото: Patrick Seeger/EPA)

Депутати Європарламенту засудили руйнування дамби Каховської ГЕС, назвавши його "останнім воєнним злочином, скоєним Росією". Про це повідомляє пресслужба ЄП.

"Депутати Європарламенту засудили руйнування української дамби в Новій Каховці, останній воєнний злочин, скоєний Росією, щодо якого мають бути вжиті заходи", – йдеться у повідомленні.

Депутати закликали ЄС продовжувати рішучу підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та використати мільярди заморожених активів російських олігархів для відновлення України.

У Центрі стратегічних комунікацій при Мінкультури України кажуть, що міжнародна спільнота оговталася від шоку техногенної катастрофи на півдні України і ще більш впевнено вказує на винуватця – РФ.

У Центрі зазначають, що обставини вчинення Росією теракту на Каховській ГЕС "загалом відомі, залишається лише зафіксувати їх через юридичну процедуру".

"Україна закликає G7 та ЄС розглянути можливість запровадження нових суворих санкцій, зокрема, пов’язаних з російською ракетною промисловістю та ядерним сектором, включно з Росатомом", – йдеться у повідомленні Центру.

  • У грудні 2022 року в Офісі президента заявили, що Україна вимагатиме запровадження міжнародних санкцій проти російської корпорації "Росатом".
  • 8 червня 2023 року Україна направила ноту до Європейської комісії через можливу активізацію співпраці в атомній енергетиці з Росією. 
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що Європейський Союз не вводить санкції проти Росатому, який дає великі прибутки до бюджету Росії, через спільний бізнес з європейськими компаніями, обслуговування європейських атомних електростанцій і будівництво АЕС в Угорщині. 
Вадим Ребрина
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ЄвропарламентРосатомкаховська гес
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