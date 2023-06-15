Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России

Депутаты Европарламента осудили разрушение дамбы Каховской ГЭС, назвав его "последним военным преступлением, совершенным Россией". Об этом сообщает пресс-служба ЕП.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Депутаты Европарламента осудили разрушение украинской дамбы в Новой Каховке, последнее военное преступление, совершенное Россией, в отношении которого должны быть приняты меры", – говорится в сообщении.

Депутаты призвали ЕС продолжать решительную поддержку Украины, ввести новые санкции против России и использовать миллиарды замороженных активов российских олигархов для восстановления Украины.

В Центре стратегических коммуникаций при Минкультуры Украины говорят, что международное сообщество оправилось от шока техногенной катастрофы на юге Украины и еще более уверенно указывает на виновника – РФ.

В Центре отмечают, что обстоятельства совершения Россией теракта на Каховской ГЭС "в общем-то известны, остается лишь зафиксировать их через юридическую процедуру".

"Украина призывает G7 и ЕС рассмотреть возможность введения новых суровых санкций, в частности, связанных с российской ракетной промышленностью и ядерным сектором, включая Росатом", – говорится в сообщении Центра.

В декабре 2022 года в Офисе президента заявили, что Украина будет добиваться введения международных санкций против российской корпорации "Росатом".

8 июня 2023 Украина направила ноту в Европейскую комиссию из-за возможной активизации сотрудничества в атомной энергетике с Россией.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что Европейский Союз не вводит санкции против Росатома, который дает большие прибыли в бюджет России, из-за совместного бизнеса с европейскими компаниями, обслуживания европейских атомных электростанций и строительства АЭС в Венгрии.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.