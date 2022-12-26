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У Зеленского определили следующую санкционную цель. Это Росатом

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 16:23
У Зеленского определили следующую санкционную цель. Это Росатом - Фото
Фото: EPA

Украина будет добиваться введения международных санкций против российской корпорации "Росатом", заявил в понедельник глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Наша задача – санкции против Росатома", – говорится в сообщении Ермака в Twitter.

Росатом обеспечивает значительную часть доходов бюджета России. По словам Ермака, портфель зарубежных заказов корпорации достигает $200 млрд. "Так не может быть. Будем системно работать над тем, чтобы санкции против Росатома стали реальностью", – заявил Ермак.

Одним из крупных клиентов Росатома является Венгрия, которая неоднократно выступала против того, чтобы вводить санкции против российского атомного сектора.

Кроме того, что Росатом приносит России валютную выручку, корпорация также участвует в захвате Запорожской атомной электростанции.

"Мы еще в ноябре в рамках санкционной группы Макфола-Ермака предлагали детальный план этих санкций. Россия продолжает шантажировать мир ядерным оружием, а Росатом надеется наращивать экспортную выручку", – заявил Ермак.

Читайте также: "Наибольшая ядерная кража в истории". Зачем Россия аннексировала Запорожскую АЭС

Андрій Водяний
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