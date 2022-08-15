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Страна-террорист игнорирует весь мир, нужно бить санкциями по Росатому – Зеленский о ЗАЭС

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 23:59
Страна-террорист игнорирует весь мир, нужно бить санкциями по Росатому – Зеленский о ЗАЭС - Фото
Владимир Зеленский (фото – Офис президента)

Президент Владимир Зеленский призвал мир реагировать на ядерный шантаж России новыми жесткими санкциями – в частности, против Росатома и всей атомной отрасли государства-террориста. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Зеленский заявил, что Россия не прекращает свои шантажистские действия на Запорожской АЭС, продолжает обстрелы, а прямо на объектах станции россияне хранят боеприпасы и технику, потому "де-факто станция заминирована".

"Если государство-террорист позволяет полностью игнорировать требования международного сообщества, а тем более в такой чувствительной теме, то это однозначно свидетельствует о необходимости немедленных действий", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что любой радиационный инцидент на ЗАЭС может оказаться ударом и по странам ЕС, и по Турции, и по Грузии, и по странам из более отдаленных регионов: "Если из-за действий России произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит".

Зеленский считает, что нужно переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против России, Росатома и всей атомной отрасли государства-террориста.

"Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов без всяких условий…. И если сейчас миру не хватает силы и решимости, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проигрывает. Проигрывает террористам…. Еще есть шанс не допустить этого проигрыша", – заявил президент.

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 
  • В последние несколько недель оккупанты регулярно обстреливают территорию у Запорожской АЭС. МИД Украины предупредило, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.  
  • 42 страны и ЕС требуют от России вывести войска из Запорожской АЭС и вернуть ее Украине.
  • В ООН заявили, что готовы поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если Россия и Украина согласятся на это.  

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Оксана Житнюк
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ядерная угроза Владимир Зеленский ООН санкции Росатом АЭС МАГАТЭ Запорожская АЭС
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