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"Жизнь очень цинична". Кулеба назвал три причины отсутствия санкций ЕС против Росатома

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 21:40
Дмитрий Кулеба (Фото - Facebook Dmytro Kuleba)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что Европейский Союз не вводит санкции против Росатома, дающего большие прибыли в бюджет России, из-за совместного бизнеса с европейскими компаниями, обслуживания европейских атомных электростанций и строительства АЭС в Венгрии. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

На вопрос, почему "пробуксовывают" санкции против Росатома, Кулеба ответил: "Жизнь очень цинична. Потому что некоторые компании государств-партнеров Украины, которые очень много нам помогают, эти компании являются партнерами Росатома в реализации ряда проектов".

Второй причиной он назвал то, что на территории ЕС все еще действуют атомные электростанции, "подвязанные" под обслуживание россиянами с советских времен.

Третья причина, по словам Кулебы, – строительство россиянами атомной электростанции в Венгрии.

"На стыке этих трех факторов нет мощных санкций против Росатома", – сказал глава МИД. По его словам, и президент, и он сам "продвигают" этот вопрос, "но непростая история из-за того, что на теме Росатома завязаны большой бизнес, а также политические интересы и интересы безопасности".

  • В декабре 2022 года в Офисе президента заявили, что Украина будет добиваться введения международных санкций против российской корпорации "Росатом".
  • 8 июня 2023 Украина направила ноту в Европейскую комиссию по поводу возможной активизации сотрудничества в атомной энергетике с Россией.
Вадим Ребрина
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