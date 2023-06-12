"Жизнь очень цинична". Кулеба назвал три причины отсутствия санкций ЕС против Росатома

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что Европейский Союз не вводит санкции против Росатома, дающего большие прибыли в бюджет России, из-за совместного бизнеса с европейскими компаниями, обслуживания европейских атомных электростанций и строительства АЭС в Венгрии. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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На вопрос, почему "пробуксовывают" санкции против Росатома, Кулеба ответил: "Жизнь очень цинична. Потому что некоторые компании государств-партнеров Украины, которые очень много нам помогают, эти компании являются партнерами Росатома в реализации ряда проектов".

Второй причиной он назвал то, что на территории ЕС все еще действуют атомные электростанции, "подвязанные" под обслуживание россиянами с советских времен.

Третья причина, по словам Кулебы, – строительство россиянами атомной электростанции в Венгрии.

"На стыке этих трех факторов нет мощных санкций против Росатома", – сказал глава МИД. По его словам, и президент, и он сам "продвигают" этот вопрос, "но непростая история из-за того, что на теме Росатома завязаны большой бизнес, а также политические интересы и интересы безопасности".

В декабре 2022 года в Офисе президента заявили, что Украина будет добиваться введения международных санкций против российской корпорации "Росатом".

8 июня 2023 Украина направила ноту в Европейскую комиссию по поводу возможной активизации сотрудничества в атомной энергетике с Россией.

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