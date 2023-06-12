RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Життя дуже цинічне". Кулеба назвав три причини, чому ЄС не вводить санкції проти Росатому

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 21:40
Дмитро Кулеба (Фото - Facebook Dmytro Kuleba)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що Європейський Союз не вводить санкції проти Росатому, який дає великі прибутки до бюджету Росії, через спільний бізнес з європейськими компаніями, обслуговування європейських атомних електростанцій і будівництво АЕС в Угорщині. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

На запитання, чому "пробуксовують" санкції проти Росатому, Кулеба відповів: "Життя дуже цинічне. Тому що деякі компанії держав партнерів України, які дуже багато нам допомагають, ці компанії є партнерами Росатому в реалізації низки проєктів".

Другою причиною він назвав те, що на території ЄС все ще діють атомні електростанції, які "підв'язані" під обслуговування росіянами з радянських часів.

Третя причина, за словами Кулеби, – будівництво росіянами атомної електростанції в Угорщині.

"На стику цих трьох факторів немає потужних санкцій проти Росатому", – сказав очільник МЗС. За його словами, і президент, і він сам "просувають" це питання, "але непроста історія через те, що на темі Росатому зав'язані великий бізнес і політичні та безпекові інтереси".

  • У грудні 2022 року в Офісі президента заявили, що Україна буде добиватися запровадження міжнародних санкцій проти російської корпорації "Росатом".
  • 8 червня 2023 року Україна направила ноту до Європейської комісії через можливу активізацію співпраці в атомній енергетиці з Росією. 
Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
санкціїДмитро КулебаєсРосатом
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 