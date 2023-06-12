"Життя дуже цинічне". Кулеба назвав три причини, чому ЄС не вводить санкції проти Росатому

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що Європейський Союз не вводить санкції проти Росатому, який дає великі прибутки до бюджету Росії, через спільний бізнес з європейськими компаніями, обслуговування європейських атомних електростанцій і будівництво АЕС в Угорщині. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

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На запитання, чому "пробуксовують" санкції проти Росатому, Кулеба відповів: "Життя дуже цинічне. Тому що деякі компанії держав партнерів України, які дуже багато нам допомагають, ці компанії є партнерами Росатому в реалізації низки проєктів".

Другою причиною він назвав те, що на території ЄС все ще діють атомні електростанції, які "підв'язані" під обслуговування росіянами з радянських часів.

Третя причина, за словами Кулеби, – будівництво росіянами атомної електростанції в Угорщині.

"На стику цих трьох факторів немає потужних санкцій проти Росатому", – сказав очільник МЗС. За його словами, і президент, і він сам "просувають" це питання, "але непроста історія через те, що на темі Росатому зав'язані великий бізнес і політичні та безпекові інтереси".

У грудні 2022 року в Офісі президента заявили, що Україна буде добиватися запровадження міжнародних санкцій проти російської корпорації "Росатом".

8 червня 2023 року Україна направила ноту до Європейської комісії через можливу активізацію співпраці в атомній енергетиці з Росією.

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