Появились новые четкие спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС – фото

Компания Maxar сделала новые спутниковые снимки разрушенной русскими войсками Каховской ГЭС. Фото опубликовали Схемы.

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На спутниковых снимках за 16 июня 2023 года можно подробно рассмотреть уничтоженную россиянами плотину Каховской ГЭС (фото кликабельны).

Кроме того, компания Maxar показала снимок речного терминала Нибулон в поселке Казацкое, недалеко от Каховской ГЭС. Сразу после подрыва станции его территория была затоплена. На новом фото видно, что вода оттуда отошла.

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.

15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.

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