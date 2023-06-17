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Появились новые четкие спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС – фото

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2023, 06:20
Появились новые четкие спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС – фото - Фото
Каховская ГЭС (Фото: Facebook Укргидроэнерго)

Компания Maxar сделала новые спутниковые снимки разрушенной русскими войсками Каховской ГЭС. Фото опубликовали Схемы.

На спутниковых снимках за 16 июня 2023 года можно подробно рассмотреть уничтоженную россиянами плотину Каховской ГЭС (фото кликабельны).

Появились новые четкие спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС – фото

Появились новые четкие спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС – фото

Кроме того, компания Maxar показала снимок речного терминала Нибулон в поселке Казацкое, недалеко от Каховской ГЭС. Сразу после подрыва станции его территория была затоплена. На новом фото видно, что вода оттуда отошла.

Появились новые четкие спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС – фото

  • 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.
  • В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
  • 15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.

Смотрите также: Как выглядит Херсон на десятый день после подрыва Каховской ГЭС – спутниковые снимки

Наталья Медведева
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каховская гэснибулонсхемы
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