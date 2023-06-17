Появились новые четкие спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС – фото
17.06.2023, 06:20
Каховская ГЭС (Фото: Facebook Укргидроэнерго)
Компания Maxar сделала новые спутниковые снимки разрушенной русскими войсками Каховской ГЭС. Фото опубликовали Схемы.
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На спутниковых снимках за 16 июня 2023 года можно подробно рассмотреть уничтоженную россиянами плотину Каховской ГЭС (фото кликабельны).
Кроме того, компания Maxar показала снимок речного терминала Нибулон в поселке Казацкое, недалеко от Каховской ГЭС. Сразу после подрыва станции его территория была затоплена. На новом фото видно, что вода оттуда отошла.
- 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.
- В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
- 15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.
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