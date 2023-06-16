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Как выглядит Херсон на десятый день после подрыва Каховской ГЭС – спутниковые снимки

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 18:31
Как выглядит Херсон на десятый день после подрыва Каховской ГЭС – спутниковые снимки - Фото
Затопленный Херсон (Фото: ЕРА)

Команда DeepState опубликовала спутниковые снимки из Херсонской области, часть которой затопило из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. На них представлены сравнения между первым и десятым днями затопления.

На спутниковых снимках изображен район Корабел в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС. Четко видно, как отступает большая вода.

Фото: deepstate (до підриву ГЕС)

DeepState обнародовал спутниковые снимки района до российского теракта на Каховской ГЭС (5 июня), на третий день после подрыва (9 июня), и сегодня, на десятый день (16 июня).

Фото: deepstate (на 3 день після підриву ГЕС)

Фото: deepstate (на 10 день після підриву ГЕС)

Президент Владимир Зеленский в интервью NBC News сказал, что следующей целью после дамбы Каховской ГЭС для российских властей является ЗАЭС.

По данным Greenpeace, подрыв Россией Каховской ГЭС в Украине привел к затоплению не менее 32 заправочных станций, складов и нефтеперерабатывающих заводов.

  • 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.
  • В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
  • 15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.

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Милана Головань
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