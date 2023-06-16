Как выглядит Херсон на десятый день после подрыва Каховской ГЭС – спутниковые снимки

Команда DeepState опубликовала спутниковые снимки из Херсонской области, часть которой затопило из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. На них представлены сравнения между первым и десятым днями затопления.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На спутниковых снимках изображен район Корабел в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС. Четко видно, как отступает большая вода.

DeepState обнародовал спутниковые снимки района до российского теракта на Каховской ГЭС (5 июня), на третий день после подрыва (9 июня), и сегодня, на десятый день (16 июня).

Президент Владимир Зеленский в интервью NBC News сказал, что следующей целью после дамбы Каховской ГЭС для российских властей является ЗАЭС.

По данным Greenpeace, подрыв Россией Каховской ГЭС в Украине привел к затоплению не менее 32 заправочных станций, складов и нефтеперерабатывающих заводов.

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.

15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.

Читайте также: 149 краснокнижных тритонов погибли в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.