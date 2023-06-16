Як виглядає Херсон на десятий день після підриву Каховської ГЕС – супутникові знімки

Команда DeepState опублікувала супутникові знімки з Херсонської області, частину якої затопило внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. На них наведено порівняння між першим та десятим днями затоплення.

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Зазначено, що на супутникових знімках зображено район Корабел у Херсоні після підриву Каховської ГЕС. Чітко видно, як там відступає велика вода.

DeepState оприлюднив супутникові знімки району до російського теракту на Каховській ГЕС (5 червня), на третій день після підриву (9 червня), та сьогодні, на десятий день (16 червня).

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News сказав, що наступною ціллю після дамби Каховської ГЕС для російської влади є ЗАЕС.

За даними Greenpeace, підрив Росією Каховської ГЕС в Україні призвів до затоплення щонайменше 32 заправних станцій, складів та нафтопереробних заводів.

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

Унаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.

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