Підрив Каховської ГЕС. Затоплено 32 об'єкти з отруйними речовинами – інфографіка Greenpeace

Підрив Росією Каховської ГЕС в Україні призвів до затоплення щонайменше 32 заправних станцій, складів та нафтопереробних заводів. Про це повідомив Greenpeace.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зазначається, руйнація росіянами Каховської дамби може призвести до витоку хімікатів, нафти та бензину, які використовувалися у житлових, сільськогосподарських, промислових та комерційних зонах.

Greenpeace провів дослідження на основі супутникових даних, його результати показали, що було затоплено нафтопереробні заводи, автозаправні станції, теплоелектростанції та склади – загалом 32 об'єкти.

За попередньою інформацією, щонайменше 150 тонн моторного мастила потрапило у воду у перші дні катастрофи.

"Навіть невеликої кількості хімікатів достатньо, щоб забруднити ґрунт і водойми, і як результат – доступ до чистої води буде утруднений для багатьох людей. Особливо сильне забруднення може бути викликане затопленням промислових зон, звідки хімікати змиватимуться вниз за течією, забруднюючи Чорне море та прибережні райони", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що наслідки для гідробіонтів Каховського водосховища та річки Дніпро будуть величезними. Сюди увійдуть збитки місцям проживання риб, птахів, амфібій та тварин загалом, а також забруднення водойм, прибережних та наземних територій.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

8 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Каховське водосховище перетворилося на могилу для мільйонів живих істот.

14 червня повідомлялося, що внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС загинули 149 червонокнижних тритонів.

Читайте також: Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.