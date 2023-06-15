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Підрив Каховської ГЕС. Затоплено 32 об'єкти з отруйними речовинами – інфографіка Greenpeace

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 17:36
Підрив Каховської ГЕС. Затоплено 32 об'єкти з отруйними речовинами – інфографіка Greenpeace - Фото
Каховська ГЕС (Фото: EPA)

Підрив Росією Каховської ГЕС в Україні призвів до затоплення щонайменше 32 заправних станцій, складів та нафтопереробних заводів. Про це повідомив Greenpeace.

Як зазначається, руйнація росіянами Каховської дамби може призвести до витоку хімікатів, нафти та бензину, які використовувалися у житлових, сільськогосподарських, промислових та комерційних зонах.

Greenpeace провів дослідження на основі супутникових даних, його результати показали, що було затоплено нафтопереробні заводи, автозаправні станції, теплоелектростанції та склади – загалом 32 об'єкти.

Підрив Каховської ГЕС. Затоплено 32 об'єкти з отруйними речовинами – інфографіка Greenpeace

За попередньою інформацією, щонайменше 150 тонн моторного мастила потрапило у воду у перші дні катастрофи.

"Навіть невеликої кількості хімікатів достатньо, щоб забруднити ґрунт і водойми, і як результат – доступ до чистої води буде утруднений для багатьох людей. Особливо сильне забруднення може бути викликане затопленням промислових зон, звідки хімікати змиватимуться вниз за течією, забруднюючи Чорне море та прибережні райони", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що наслідки для гідробіонтів Каховського водосховища та річки Дніпро будуть величезними. Сюди увійдуть збитки місцям проживання риб, птахів, амфібій та тварин загалом, а також забруднення водойм, прибережних та наземних територій.

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Наталія Медведєва
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