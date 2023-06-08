Каховське водосховище стало могилою для мільйонів живих істот – Зеленський

Каховське водосховище перетворилося на могилу для мільйонів живих істот. Необхідно консолідувати світ, щоб Росія понесла відповідальність за екоцид, а Україна не залишилася наодинці з цією трагедією. Президент Володимир Зеленський звернувся до представників світової екологічної спільноти.

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"Цей російський злочин екоциду – найбільший за десятиліття у Європі, але, судячи з усього, російські окупанти вирішили додатково погіршити його наслідки. На окупованій частині території, де затоплено близько десятка населених пунктів, узагалі не здійснюється евакуація. Люди другу добу на дахах, у водяній пастці, без питної води, їжі та медичної допомоги. Скільки там загиблих і постраждалих, ми поки не знаємо", – розповів Зеленський.

Він повідомив, що більш ніж у 30 населених пунктах життя зламано, для сотень тисяч людей у багатьох містах та селах значно ускладнено доступ до питної води.

Через знищення дамби затоплено сховища пального, склади з хімікатами, склади з добривами, могильники тварин, з них щонайменше два "сибіркові поховання", обидва – на тимчасово окупованій території. Там, де не було централізованої каналізації, каналізаційні стоки вже у воді.

За словами президента, кількість екосистем, знищених чи поставлених на межу вимирання терактом Росії, обчислюється тисячами.

Понад 50 000 гектарів лісів затоплено, і щонайменше половина з них загине. Десятки тисяч птахів та не менше 20 000 диких тварин під загрозою загибелі.

"Очевидно, що Каховське водосховище перетворене на велику могилу для мільйонів живих істот", – сказав Зеленський.

Він додав, що забруднення та отрута з зони затоплення швидко потрапляють у підземні води, отруюють річки, а звідти потрапляють до басейну Чорного моря.

"Жоден народ не має залишатися наодинці з такими викликами! Але поки немає відповіді на те, як можемо спільно все це подолати", – сказав Зеленський.

Президент попросив представників світової екологічної спільноти розповсюджувати правду про російський екоцид, закликати лідерів, держави та міжнародні організації діяти.

"Будь ласка, давайте разом зробимо так, щоб інших екоцидів більше просто не було", – закликав Зеленський.

Увечері 7 червня з'явилися перші повідомлення про загиблих у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на окупованій частині Херсонської області є катастрофічною.

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