Є перші повідомлення про загиблих в окупованих Олешках, затоплених після підриву ГЕС
З’явились перші повідомлення про загиблих у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Про це написав міський голова Євген Рищук.
"На жаль. Є перші повідомлення про загиблих від повені", – йдеться в повідомленні.
У коментарі Суспільному Рищук зазначив, що було відомо про одного загиблого чоловіка, і зараз до лікарні привезли ще двох.
"Я думаю, їх буде набагато більше. Багато людей прикутих до ліжка, були безногі, як безнога людина залізе на дах?" – сказав Рищук.
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За його словами, російські військові надвечір почали евакуювати людей із дахів. Люди збираються в лікарні. Там є будинок культури і бомбосховище поряд, але туди нікого не запускають.
Як зараз виглядають окуповані Олешки, затоплені після підриву Каховської ГЕС:
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині булу оголошено евакуацію.
- Унаслідок руйнування ГЕС відбулось затоплення населених пунктів Херсонської області.
- Президент Зеленський заявив, що Росія повністю провалила евакуацію з лівого берега Дніпра. Україна шукає шляхи, як евакуювати людей із тимчасово окупованих населених пунктів.
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