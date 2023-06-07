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Є перші повідомлення про загиблих в окупованих Олешках, затоплених після підриву ГЕС

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 21:56
Є перші повідомлення про загиблих в окупованих Олешках, затоплених після підриву ГЕС - Фото
Олешки (Скриншот із відео)

З’явились перші повідомлення про загиблих у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Про це написав міський голова Євген Рищук.

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"На жаль. Є перші повідомлення про загиблих від повені", – йдеться в повідомленні.

У коментарі Суспільному Рищук зазначив, що було відомо про одного загиблого чоловіка, і зараз до лікарні привезли ще двох.

"Я думаю, їх буде набагато більше. Багато людей прикутих до ліжка, були безногі, як безнога людина залізе на дах?" – сказав Рищук.

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За його словами, російські військові надвечір почали евакуювати людей із дахів. Люди збираються в лікарні. Там є будинок культури і бомбосховище поряд, але туди нікого не запускають.

Як зараз виглядають окуповані Олешки, затоплені після підриву Каховської ГЕС:

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Оксана Житнюк
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