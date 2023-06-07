Затоплений південь. П’яні росіяни не дають евакуюватись, виганяють з двоповерхових будинків – ГШ

П’яні російські військові не дають мешканцям евакуюватись із затоплених населених пунктів, а в Голій Пристані виганяють людей з їхніх двоповерхових будинків та заселяються туди самі, облаштовуючи на дахах вогневі позицій. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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За даними українських військових, після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС мешканці селища Козачі Лагері, які опинились у зоні підтоплення, не дочекались допомоги від окупантів та намагались самостійно виїхати з населеного пункту.

Проте російські військовослужбовці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заблокували всі можливі шляхи залишення міста та заборонили евакуацію, зазначає Генштаб.

Також відомо, що в місті Гола Пристань окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань та самі розташовуються в них. На дахах цих будівель загарбники облаштовують вогневі позиції.

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Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що з тимчасово окупованих територій півдня надходять такі повідомлення:

→ людей не пропускають на блокпостах і повертають назад без російського паспорта;

→ окупанти обстрілюють Херсон під час евакуації;

→ не допускають волонтерів, які хочуть допомогти людям;

→ самі окупанти теж не евакуюють людей.

"Цілі сім’ї сидять на дахах будинків, благають про допомогу і порятунок, але на їхні прохання окупаційна влада не реагує. Вони самоусунулись від цих обов’язків", – зазначив Лубінець, закликавши міжнародні організації сприяти евакуації людей.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.

Унаслідок руйнування ГЕС відбулось затоплення населених пунктів Херсонської області. У Херсоні, попри евакуацію, все ще перебувають багато людей.

Президент Зеленський заявив, що Росія повністю провалила евакуацію з лівого берега Дніпра. Україна шукає шляхи, як евакуювати людей з тимчасово окупованих населених пунктів.

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