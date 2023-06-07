Українські бійці змогли з дрона передати воду жінці з дітьми у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Вони опинились замкнені на горищі будинку через повінь, викликану знищенням російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. Відповідне відео поширили бійці 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова.
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На відео жінка корегує дрон руками, показуючи, де саме треба скинути пляшку.
Після цього безпілотник вдало скидає воду, жінка встигає схопити пляшку.
Усе це фільмує інший дрон.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.
- Унаслідок руйнування ГЕС відбулось затоплення населених пунктів Херсонської області. У Херсоні, попри евакуацію, все ще перебуває багато людей.
- Президент Зеленський заявив, що підрив ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій.
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