Українські бійці змогли з дрона передати воду жінці з дітьми у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Вони опинились замкнені на горищі будинку через повінь, викликану знищенням російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. Відповідне відео поширили бійці 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова.

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На відео жінка корегує дрон руками, показуючи, де саме треба скинути пляшку.

Після цього безпілотник вдало скидає воду, жінка встигає схопити пляшку.

Усе це фільмує інший дрон.

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