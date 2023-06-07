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Каховська ГЕС. Бійці ЗСУ з дрона передали воду жінці в окупованих Олешках – відео видео

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 14:40
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Українські бійці змогли з дрона передати воду жінці з дітьми у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Вони опинились замкнені на горищі будинку через повінь, викликану знищенням російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. Відповідне відео поширили бійці 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова.

На відео жінка корегує дрон руками, показуючи, де саме треба скинути пляшку.

Після цього безпілотник вдало скидає воду, жінка встигає схопити пляшку.

Усе це фільмує інший дрон.

Читайте також: Як зараз виглядають окуповані Олешки, затоплені після підриву Каховської ГЕС – відео

Артем Джеріпа
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війнахерсонська областьбезпілотникдронОлешки
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