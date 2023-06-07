Унаслідок підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції був затоплений тимчасово окупований населений пункт Олешки Херсонської області. Відповідне відео з дрона поширив місцевий Telegram-канал.

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На матеріалі видно затоплені вулиці, вода доходить до дахів будинків.

Поля та промисловий об'єкт залишилися над водою.

На тлі видно дим від вибуху далі від міста.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.



Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео із супутникових знімків, на якому видно масштаб техногенної катастрофи, викликаної російським підривом дамби Каховської ГЕС, і пообіцяв, що відповідальні за цей теракт постануть перед судом.

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