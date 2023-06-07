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Як зараз виглядають окуповані Олешки, затоплені після підриву Каховської ГЕС – відео видео

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 11:35
Відео: Telegram Південь Інформ
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Унаслідок підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції був затоплений тимчасово окупований населений пункт Олешки Херсонської області. Відповідне відео з дрона поширив місцевий Telegram-канал.

На матеріалі видно затоплені вулиці, вода доходить до дахів будинків.

Поля та промисловий об'єкт залишилися над водою.

На тлі видно дим від вибуху далі від міста.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.
  • Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео із супутникових знімків, на якому видно масштаб техногенної катастрофи, викликаної російським підривом дамби Каховської ГЕС, і пообіцяв, що відповідальні за цей теракт постануть перед судом.

Читайте також: Каховська ГЕС. У Херсоні через потоп обвалився житловий будинок на вулиці Чайковського – відео

Артем Джеріпа
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