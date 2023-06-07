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Как сейчас выглядят оккупированные Олешки, затопленные после подрыва Каховской ГЭС: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 11:35
Видео: Telegram Юг Информ
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В результате подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции был затоплен временно оккупированный населенный пункт Олешки Херсонской области. Соответсвующее видео с дрона распространил местный Telegram-канал.

На материале видны затопленные улицы, вода доходит до крыш домов.

Поля и промышленный объект остались над водой.

На фоне виден дым от взрыва дальше от города.

Артём Джерипа
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войнадронОлешкиХерсонская облатськаховская гэс
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