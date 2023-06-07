В результате подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции был затоплен временно оккупированный населенный пункт Олешки Херсонской области. Соответсвующее видео с дрона распространил местный Telegram-канал.
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На материале видны затопленные улицы, вода доходит до крыш домов.
Поля и промышленный объект остались над водой.
На фоне виден дым от взрыва дальше от города.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.
- Министр обороны Алексей Резников опубликовал видео со спутниковых снимков, на котором виден масштаб техногенной катастрофы, вызванной российским подрывом дамбы Каховской ГЭС, и пообещал, что ответственные за этот теракт предстанут перед судом.
- Президент США Джо Байден впервые отреагировал на подрыв Каховской ГЭС россиянами, пообещав поддерживать Украину.
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