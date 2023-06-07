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Херсон тоне, а Росія б'є по місту снарядами. Люди на дахах благають про порятунок – пронизливі відео видео

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 11:52
Відео: instagram.com/libkos
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Українські фотографи-хронікери великої війни Костянтин та Влада Ліберови показали кадри затоплення Херсона через руйнування російськими окупантами греблі Каховської ГЕС та пов'язану з цим гуманітарну катастрофу. Відео опубліковано в сторіз їх Instagram.

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Попри евакуацію з 6 червня, у затоплених районах міста все ще перебуває багато людей. Жителі міста, яке з березня до майже середини листопада 2022 року було під окупацією і з того часу хаотично обстрілюється росіянами з лівого берега Дніпра, — хтось своїм ходом, хтось за допомогою рятувальників — пробираються до точок евакуації.

Під час "прогулянки" Херсоном фотографиня потрапила під артилерійський обстріл окупаційних сил ЗС РФ.

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Вранці 7 червня в Укргідроенерго повідомили, що в Херсоні ще підвищився рівень води, зона затоплення після Каховської ГЕС розширюватиметься.

Нижче – кадри з обласного центру, що зазнає масштабного лиха.














Тим часом, станом на 11:00, у селищі Олешки на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра продовжує прибувати вода, пишуть у соцмережах місцеві жителі.

Іноді у районі зникає зв'язок. Частина мешканців другу добу сидять на горищах та дахах будинків, поки вода все прибуває. Окупанти, за повідомленнями у місцевих пабліках, не допускають рятувальників на човнах із вільної частини області.

Нижче зібрано приклади повідомлень, які залишають у самостійно організованих Telegram-каналах для порятунку людей в Олешках та інших селищах району.

Олешки, вид з дрона (відео – Николаевский Ванек):

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Євген Пилипенко
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війнахерсонзатопленнякаховська гес
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