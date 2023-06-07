Каховська ГЕС. У Херсоні підвищився рівень води та підніметься ще, затоплення розшириться
У Херсоні підвищився рівень води, зона затоплення після підриву Каховської гідроелектростанції росіянами розширюватиметься. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Укргідроенерго Ігор Сирота.
За його словами, внаслідок підриву станція розламалася навпіл — її перша половина вже під водою, друга сповзає.
"Там відбувається розмив, унизу немає жодних бетонних конструкцій. У Херсоні вода піднялася на п'ять метрів, цю добу вона підійматиметься, але скидання води зменшилося", — сказав Сирота.
Він зазначив, що повне спустошення Каховського водосховища триватиме не чотири дні, як це прогнозувалося раніше, проте зона затоплення розширюватиметься.
"Не висота підтоплення, а ширина", — наголосив глава Укргідроенерго.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Підрив станції можна пояснити лише як акт тероризму, рішення жодних інших завдань такого повного знищення греблі не вимагало б, заявив гендиректор Укргідроенерго.
- Президент Володимир Зеленський сказав, що підрив Каховської ГЕС не зупинить Україну у звільненні територій.
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