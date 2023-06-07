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Каховська ГЕС. У Херсоні підвищився рівень води та підніметься ще, затоплення розшириться

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 11:04
Каховська ГЕС. У Херсоні підвищився рівень води та підніметься ще, затоплення розшириться - Фото
Затоплення в Херсонській області (Фото: EPA)

У Херсоні підвищився рівень води, зона затоплення після підриву Каховської гідроелектростанції росіянами розширюватиметься. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Укргідроенерго Ігор Сирота.

За його словами, внаслідок підриву станція розламалася навпіл — її перша половина вже під водою, друга сповзає.

"Там відбувається розмив, унизу немає жодних бетонних конструкцій. У Херсоні вода піднялася на п'ять метрів, цю добу вона підійматиметься, але скидання води зменшилося", — сказав Сирота.

Він зазначив, що повне спустошення Каховського водосховища триватиме не чотири дні, як це прогнозувалося раніше, проте зона затоплення розширюватиметься.

"Не висота підтоплення, а ширина", — наголосив глава Укргідроенерго.

Читайте такожЯк і навіщо Росія знищила Каховську ГЕС. Перші факти та оцінки

Дмитро Гриниченко
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