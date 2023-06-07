Каховская ГЭС. В Херсоне повысился уровень воды и поднимется еще, затопление расширится
07.06.2023, 11:04
Затопление в Херсонской области (Фото: EPA)
В Херсоне повысился уровень воды, зона затопления после подрыва Каховской гидроэлектростанции россиянами будет расширяться. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Укргидроэнерго Игорь Сирота.
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По его словам, в результате подрыва станция разломалась пополам — ее первая половина уже под водой, вторая сползает.
"Там происходит размыв, внизу нет никаких бетонных конструкций. В Херсоне вода поднялась на пять метров, эти сутки она будет подниматься, но сброс воды уменьшился", — сказал Сирота.
Он отметил, что полное опустошение Каховского водохранилища будет продолжаться не четыре дня, как это прогнозировалось ранее, однако зона затопления будет расширяться.
"Не высота подтопления, а ширина", — подчеркнул глава Укргидроэнерго.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Подрыв станции можно объяснить только как акт терроризма, решение никаких других задач такого полного уничтожения плотины не требовало бы, заявил гендиректор Укргидроэнерго.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что подрыв Каховской ГЭС не остановит Украину в освобождении территорий.
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