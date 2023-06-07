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Каховская ГЭС. В Херсоне повысился уровень воды и поднимется еще, затопление расширится

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 11:04
Каховская ГЭС. В Херсоне повысился уровень воды и поднимется еще, затопление расширится - Фото
Затопление в Херсонской области (Фото: EPA)

В Херсоне повысился уровень воды, зона затопления после подрыва Каховской гидроэлектростанции россиянами будет расширяться. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Укргидроэнерго Игорь Сирота.

По его словам, в результате подрыва станция разломалась пополам — ее первая половина уже под водой, вторая сползает. 

"Там происходит размыв, внизу нет никаких бетонных конструкций. В Херсоне вода поднялась на пять метров, эти сутки она будет подниматься, но сброс воды уменьшился", — сказал Сирота.

Он отметил, что полное опустошение Каховского водохранилища будет продолжаться не четыре дня, как это прогнозировалось ранее, однако зона затопления будет расширяться. 

"Не высота подтопления, а ширина", — подчеркнул глава Укргидроэнерго.

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Дмитрий Гриниченко
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