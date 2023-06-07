UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Херсон тонет, а РФ бьет снарядами. Люди на крышах молят о спасении: пронзительные видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 11:52
Видео: instagram.com/libkos
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта

Украинские фотографы-хроникеры большой войны Константин и Влада Либеровы показали кадры затопления Херсона из-за разрушения российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, и связанной с этим гуманитарной катастрофы. Видео опубликовано в сториз их Instagram.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Несмотря на эвакуацию с 6 июня, в затопленных районах города все еще находится множество людей. Жители города, который с марта до почти середины ноября 2022 года был под оккупацией, и с той поры хаотично обстреливается россиянами с левого берега Днепра, кто своим ходом, кто с помощью спасателей пробираются к точкам эвакуации.

Во время "прогулки" по Херсону фотограф попала под артиллерийский обстрел оккупационных сил ВС РФ.

Читайте мнение: Пора звать Грету Тунберг. Последствия каховского подрыва коснутся всего мира

Утром 7 июня в Укргидроэнерго сообщили, что в Херсоне еще повысился уровень воды, зона затопления после Каховской ГЭС будет расширяться.

Ниже – кадры из терпящего масштабное бедствие областного центра.














Тем временем, по состоянию на 11:00, в поселке Олешки на временно оккупированном левом берегу Днепра продолжает прибывать вода, пишут в соцсетях местные жители.

Время от времени в районе пропадает связь. Часть жителей вторые сутки сидят на чердаках и крышах домов, пока вода все прибывает. Оккупанты, по сообщениям в местных пабликах, не допускают спасателей на лодках со свободной части области.

Ниже собраны примеры сообщений, которые оставляют в самостоятельно организованных Telegram-каналах для спасения людей в Олешках и других поселках района.

Олешки, вид с дрона (видео – Николаевский Ванёк):

Читайте также: Как и зачем Россия уничтожила Каховскую ГЭС. Первые факты и оценки

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
затоплениевойнаХерсонкаховская гэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 