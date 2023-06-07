Украинские фотографы-хроникеры большой войны Константин и Влада Либеровы показали кадры затопления Херсона из-за разрушения российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, и связанной с этим гуманитарной катастрофы. Видео опубликовано в сториз их Instagram.

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Несмотря на эвакуацию с 6 июня, в затопленных районах города все еще находится множество людей. Жители города, который с марта до почти середины ноября 2022 года был под оккупацией, и с той поры хаотично обстреливается россиянами с левого берега Днепра, кто своим ходом, кто с помощью спасателей пробираются к точкам эвакуации.

Во время "прогулки" по Херсону фотограф попала под артиллерийский обстрел оккупационных сил ВС РФ.

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Утром 7 июня в Укргидроэнерго сообщили, что в Херсоне еще повысился уровень воды, зона затопления после Каховской ГЭС будет расширяться.

Ниже – кадры из терпящего масштабное бедствие областного центра.

Тем временем, по состоянию на 11:00, в поселке Олешки на временно оккупированном левом берегу Днепра продолжает прибывать вода, пишут в соцсетях местные жители.

Время от времени в районе пропадает связь. Часть жителей вторые сутки сидят на чердаках и крышах домов, пока вода все прибывает. Оккупанты, по сообщениям в местных пабликах, не допускают спасателей на лодках со свободной части области.

Ниже собраны примеры сообщений, которые оставляют в самостоятельно организованных Telegram-каналах для спасения людей в Олешках и других поселках района.

Олешки, вид с дрона (видео – Николаевский Ванёк):

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