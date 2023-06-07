Украинские бойцы смогли с дрона передать воду женщине с детьми во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Они оказались заперты на чердаке дома из-за наводнения, вызванного уничтожением российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. Соответствующее видео распространили бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова.

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На видео женщина корректирует дрон руками, показывая, где нужно сбросить бутылку.

После этого беспилотник удачно сбрасывает воду, женщина успевает схватить бутылку.

Все это снимает другой дрон.

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