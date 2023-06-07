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Каховская ГЭС. Бойцы ВСУ с дрона передали воду женщине в оккупированных Олешках – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 14:40
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Украинские бойцы смогли с дрона передать воду женщине с детьми во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Они оказались заперты на чердаке дома из-за наводнения, вызванного уничтожением российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. Соответствующее видео распространили бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова.

На видео женщина корректирует дрон руками, показывая, где нужно сбросить бутылку.

После этого беспилотник удачно сбрасывает воду, женщина успевает схватить бутылку.

Все это снимает другой дрон.

Читайте также: Как сейчас выглядят оккупированные Олешки, затопленные после подрыва Каховской ГЭС

Артём Джерипа
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войнадронбеспилотникХерсонская областьОлешки
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