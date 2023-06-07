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"Росіяни кинули напризволяще". Україна думає, як евакуювати людей з лівого берега

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 16:26
Фото - ДСНС

Україна шукає шляхи, щоб евакуювати людей з лівого берега Херсонської області, яких окупанти там кинули напризволяще після підриву Каховської гідроелектростанції та затоплення 10 тимчасово окупованих населених пунктів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він наголосив, що у Херсонській області роботи з евакуації тривають, розгорнуто роботу штабу, який працює також у Миколаївському, Запорізькому і Дніпропетровському регіонах.

За словами Клименка, на заваді евакуаційних робіт стає сильна течія, а також обстріли з боку окупантів.

Рятувальники та поліцейські евакуюють не лише людей, а й хатніх тварин, яких вдається врятувати. Потерпілих доправляють до пунктів надання допомоги.

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Він наголосив, що безпосередньо з Херсона евакуйовано понад 1500 людей, задіяно близько 300 одиниць техніки, 1700 співробітників ДСНС і поліції, волонтерів, представників влади та відповідних служб.

"На даний момент на території Херсонської області підтоплено 29 населених пунктів, 10 із них – на тимчасово окупованій території. Ми зараз вирішуємо можливі шляхи, щоб евакуювати наших громадян, які знаходяться на лівому березі Дніпра та які були кинуті росіянами напризволяще", – сказав Клименко

За даними ДСНС, станом на 15:00 з підтоплених територій евакуйовано 1752 людей, з них 103 дитини. Врятовано 201 особу, зокрема 13 дітей.

На правому березі підтоплено 20 населених пунктів та 2612 будинків.

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Оксана Житнюк
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