"Росіяни кинули напризволяще". Україна думає, як евакуювати людей з лівого берега

Україна шукає шляхи, щоб евакуювати людей з лівого берега Херсонської області, яких окупанти там кинули напризволяще після підриву Каховської гідроелектростанції та затоплення 10 тимчасово окупованих населених пунктів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Він наголосив, що у Херсонській області роботи з евакуації тривають, розгорнуто роботу штабу, який працює також у Миколаївському, Запорізькому і Дніпропетровському регіонах.

За словами Клименка, на заваді евакуаційних робіт стає сильна течія, а також обстріли з боку окупантів.

Рятувальники та поліцейські евакуюють не лише людей, а й хатніх тварин, яких вдається врятувати. Потерпілих доправляють до пунктів надання допомоги.

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Він наголосив, що безпосередньо з Херсона евакуйовано понад 1500 людей, задіяно близько 300 одиниць техніки, 1700 співробітників ДСНС і поліції, волонтерів, представників влади та відповідних служб.

"На даний момент на території Херсонської області підтоплено 29 населених пунктів, 10 із них – на тимчасово окупованій території. Ми зараз вирішуємо можливі шляхи, щоб евакуювати наших громадян, які знаходяться на лівому березі Дніпра та які були кинуті росіянами напризволяще", – сказав Клименко

За даними ДСНС, станом на 15:00 з підтоплених територій евакуйовано 1752 людей, з них 103 дитини. Врятовано 201 особу, зокрема 13 дітей.

На правому березі підтоплено 20 населених пунктів та 2612 будинків.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.

Унаслідок руйнування ГЕС відбулось затоплення населених пунктів Херсонської області. У Херсоні, попри евакуацію, все ще перебуває багато людей.

Президент Зеленський заявив, що Росія повністю провалила евакуацію з лівого берега Дніпра.

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