Повінь у Херсонській області. Зеленський: РФ повністю провалила евакуацію на лівому березі

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти повністю провалили евакуацію місцевих жителів на лівому березі Дніпра на Херсонщині, який затоплює через підрив Каховської гідроелектростанції ворогом. Про це він повідомив за підсумками селекторної наради 7 червня.

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За його словами, росіяни повністю провалили евакуацію цивільних на тимчасово окупованій території лівобережжя Херсонщини.

Він зазначив, що Україна звертатиметься до міжнародних організацій.

Зеленський повідомив про зведення з фронту та звіти розвідки — обговорювалося забезпечення Сил оборони технікою та боєприпасами.

Глава держави також заявив про проміжні підсумки інспекцій бомбосховищ, які він назвав "невтішними".

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