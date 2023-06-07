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Потоп в Херсонской области. Зеленский: РФ полностью провалила эвакуацию на левом берегу

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 12:54
Потоп в Херсонской области. Зеленский: РФ полностью провалила эвакуацию на левом берегу - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты полностью провалили эвакуацию местных жителей на левом берегу Днепра в Херсонской области, который затапливает из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции врагом. Об этом он сообщил по итогам селекторного совещания 7 июня.

По его словам, россияне полностью провалили эвакуацию гражданских на временно оккупированной территории левобережья Херсонской области. 

Он отметил, что Украина будет обращаться в международные организации.

Зеленский сообщил о сводках с фронта и отчетах разведки — обсуждалось обеспечение Сил обороны техникой и боеприпасами. 

Глава государства также заявил о промежуточных итогах инспекций бомбоубежищ, которые он назвал "неутешительными". 

Читайте также: Как и зачем Россия уничтожила Каховскую ГЭС. Первые факты и оценки

Дмитрий Гриниченко
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Владимир ЗеленскийвойнаХерсонская областьвременно оккупированные территориикаховская гэс
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