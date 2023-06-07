Потоп в Херсонской области. Зеленский: РФ полностью провалила эвакуацию на левом берегу

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты полностью провалили эвакуацию местных жителей на левом берегу Днепра в Херсонской области, который затапливает из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции врагом. Об этом он сообщил по итогам селекторного совещания 7 июня.

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По его словам, россияне полностью провалили эвакуацию гражданских на временно оккупированной территории левобережья Херсонской области.

Он отметил, что Украина будет обращаться в международные организации.

Зеленский сообщил о сводках с фронта и отчетах разведки — обсуждалось обеспечение Сил обороны техникой и боеприпасами.

Глава государства также заявил о промежуточных итогах инспекций бомбоубежищ, которые он назвал "неутешительными".

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