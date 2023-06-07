Потоп в Херсонской области. Зеленский: РФ полностью провалила эвакуацию на левом берегу
07.06.2023, 12:54
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты полностью провалили эвакуацию местных жителей на левом берегу Днепра в Херсонской области, который затапливает из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции врагом. Об этом он сообщил по итогам селекторного совещания 7 июня.
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По его словам, россияне полностью провалили эвакуацию гражданских на временно оккупированной территории левобережья Херсонской области.
Он отметил, что Украина будет обращаться в международные организации.
Зеленский сообщил о сводках с фронта и отчетах разведки — обсуждалось обеспечение Сил обороны техникой и боеприпасами.
Глава государства также заявил о промежуточных итогах инспекций бомбоубежищ, которые он назвал "неутешительными".
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Подрыв станции можно объяснить только как акт терроризма, решение никаких других задач такого полного уничтожения плотины не требовало бы, заявил гендиректор Укргидроэнерго.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что подрыв Каховской ГЭС не остановит Украину в освобождении территорий.
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