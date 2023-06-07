"Россияне бросили на произвол". Украина думает, как эвакуировать людей с левого берега

Украина ищет пути, чтобы эвакуировать людей с левого берега Херсонской области, которых оккупанты там бросили на произвол судьбы после подрыва Каховской гидроэлектростанции и затопления 10 временно оккупированных населенных пунктов. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Он подчеркнул, что в Херсонской области работы по эвакуации продолжаются, развернута работа штаба, действующего также по Николаевскому, Запорожскому и Днепропетровскому регионам.

По словам Клименко, эвакуационным работам препятствует сильное течение, а также обстрелы со стороны оккупантов.

Спасатели и полицейские эвакуируют не только людей, но и домашних животных, которых удалось спасти. Пострадавших доставляют в пункты оказания помощи.

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Он подчеркнул, что непосредственно из Херсона эвакуировано более 1500 человек, задействовано около 300 единиц техники, 1700 сотрудников ГСЧС и полиции, волонтеров, представителей власти и соответствующих служб.

"На данный момент на территории Херсонской области подтоплено 29 населенных пунктов, 10 из них – на временно оккупированной территории. Мы сейчас решаем возможные пути, чтобы эвакуировать наших граждан, которые находятся на левом берегу Днепра и которые были брошены россиянами на произвол судьбы", – сказал Клименко.

По данным ГСЧС, по состоянию на 15:00 с подтопленных территорий эвакуированы 1752 человека, из них 103 ребенка. Спасен 201 человек, в том числе 13 детей.

На правом берегу подтоплены 20 населенных пунктов и 2612 домов.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.

В результате разрушения ГЭС произошло затопление населенных пунктов Херсонской области. В Херсоне, несмотря на эвакуацию, все еще много людей.

Президент Зеленский заявил, что Россия полностью провалила эвакуацию с левого берега Днепра.

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