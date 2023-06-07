Затопленный юг. Пьяные россияне не дают эвакуироваться, выгоняют из двухэтажных домов – ГШ
Пьяные российские военные не дают жителям эвакуироваться из затопленных населенных пунктов, а в Голой Пристани выгоняют людей из их двухэтажных домов и заселяются туда сами, обустраивая на крышах огневые позиции. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
По данным украинских военных, после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС жители поселка Казачьи Лагери, оказавшиеся в зоне подтопления, не дождались помощи от оккупантов и пытались самостоятельно выехать из населенного пункта.
Однако российские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировали все возможные пути выхода из города и запретили эвакуацию, отмечает Генштаб.
Также известно, что в городе Голая Пристань оккупанты выгоняют владельцев двухэтажных домов из помещений и сами размещаются там. На крышах этих зданий захватчики обустраивают огневые позиции.
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Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что с временно оккупированных территорий юга поступают следующие сообщения:
→ людей не пропускают на блокпостах и возвращают назад без российского паспорта;
→ оккупанты обстреливают Херсон во время эвакуации;
→ не допускают волонтеров, желающих помочь людям;
→ сами оккупанты тоже не эвакуируют людей.
"Целые семьи сидят на крышах домов, умоляют о помощи и спасении, но на их просьбы оккупационные власти не реагируют. Они самоустранились от этих обязанностей", – отметил Лубинец, призвав международные организации содействовать эвакуации людей.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.
- В результате разрушения ГЭС произошло затопление населенных пунктов Херсонской области. В Херсоне, несмотря на эвакуацию, все еще много людей.
- Президент Зеленский заявил, что Россия полностью провалила эвакуацию с левого берега Днепра. Украина ищет пути, как эвакуировать людей из временно оккупированных населенных пунктов.
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