Затопленный юг. Пьяные россияне не дают эвакуироваться, выгоняют из двухэтажных домов – ГШ

Пьяные российские военные не дают жителям эвакуироваться из затопленных населенных пунктов, а в Голой Пристани выгоняют людей из их двухэтажных домов и заселяются туда сами, обустраивая на крышах огневые позиции. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным украинских военных, после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС жители поселка Казачьи Лагери, оказавшиеся в зоне подтопления, не дождались помощи от оккупантов и пытались самостоятельно выехать из населенного пункта.

Однако российские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировали все возможные пути выхода из города и запретили эвакуацию, отмечает Генштаб.

Также известно, что в городе Голая Пристань оккупанты выгоняют владельцев двухэтажных домов из помещений и сами размещаются там. На крышах этих зданий захватчики обустраивают огневые позиции.

Смотрите также: Каховская ГЭС. Бойцы ВСУ с дрона передали воду женщине в оккупированных Алешках – видео

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что с временно оккупированных территорий юга поступают следующие сообщения:

→ людей не пропускают на блокпостах и возвращают назад без российского паспорта;

→ оккупанты обстреливают Херсон во время эвакуации;

→ не допускают волонтеров, желающих помочь людям;

→ сами оккупанты тоже не эвакуируют людей.

"Целые семьи сидят на крышах домов, умоляют о помощи и спасении, но на их просьбы оккупационные власти не реагируют. Они самоустранились от этих обязанностей", – отметил Лубинец, призвав международные организации содействовать эвакуации людей.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.

В результате разрушения ГЭС произошло затопление населенных пунктов Херсонской области. В Херсоне, несмотря на эвакуацию, все еще много людей.

Президент Зеленский заявил, что Россия полностью провалила эвакуацию с левого берега Днепра. Украина ищет пути, как эвакуировать людей из временно оккупированных населенных пунктов.

Читайте также: Подтопление может повлиять на эпидемическую ситуацию в Украине. Прогнозы и актуальное состояние

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.