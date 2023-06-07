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Затопленный юг. Пьяные россияне не дают эвакуироваться, выгоняют из двухэтажных домов – ГШ

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 18:48
Затопленный юг. Пьяные россияне не дают эвакуироваться, выгоняют из двухэтажных домов – ГШ - Фото
Фото: EPA

Пьяные российские военные не дают жителям эвакуироваться из затопленных населенных пунктов, а в Голой Пристани выгоняют людей из их двухэтажных домов и заселяются туда сами, обустраивая на крышах огневые позиции. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

По данным украинских военных, после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС жители поселка Казачьи Лагери, оказавшиеся в зоне подтопления, не дождались помощи от оккупантов и пытались самостоятельно выехать из населенного пункта.

Однако российские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировали все возможные пути выхода из города и запретили эвакуацию, отмечает Генштаб.

Также известно, что в городе Голая Пристань оккупанты выгоняют владельцев двухэтажных домов из помещений и сами размещаются там. На крышах этих зданий захватчики обустраивают огневые позиции.

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что с временно оккупированных территорий юга поступают следующие сообщения:

→ людей не пропускают на блокпостах и возвращают назад без российского паспорта;
→ оккупанты обстреливают Херсон во время эвакуации;
→ не допускают волонтеров, желающих помочь людям;
→ сами оккупанты тоже не эвакуируют людей.

"Целые семьи сидят на крышах домов, умоляют о помощи и спасении, но на их просьбы оккупационные власти не реагируют. Они самоустранились от этих обязанностей", – отметил Лубинец, призвав международные организации содействовать эвакуации людей.

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Оксана Житнюк
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