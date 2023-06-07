Есть первые сообщения о погибших в оккупированных Олешках, затопленных после подрыва ГЭС

Появились первые сообщения о погибших во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Об этом написал мэр Евгений Рыщук.

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"К сожалению. Есть первые сообщения о погибших от наводнения", – говорится в сообщении.

В комментарии Суспильному Рыщук отметил, что было известно об одном погибшем мужчине, и сейчас в больницу привезли еще двух.

"Я думаю, их будет гораздо больше. Многие люди прикованы к кровати, были безногие, как безногий человек залезет на крышу?" – сказал Рыщук.

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По его словам, российские военные к вечеру начали эвакуировать людей с крыш. Люди собираются в больнице. Там есть дом культуры и бомбоубежище рядом, но туда никого не запускают.

Как сейчас выглядят оккупированные Олешки, затопленные после подрыва Каховской ГЭС:

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.

В результате разрушения ГЭС произошло затопление населенных пунктов Херсонской области.

Президент Зеленский заявил, что Россия полностью провалила эвакуацию с левого берега Днепра. Украина ищет пути, как эвакуировать людей из временно оккупированных населенных пунктов.

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