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Есть первые сообщения о погибших в оккупированных Олешках, затопленных после подрыва ГЭС

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 21:56
Есть первые сообщения о погибших в оккупированных Олешках, затопленных после подрыва ГЭС - Фото
Олешки (Скриншот из видео)

Появились первые сообщения о погибших во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Об этом написал мэр Евгений Рыщук.

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"К сожалению. Есть первые сообщения о погибших от наводнения", – говорится в сообщении.

В комментарии Суспильному Рыщук отметил, что было известно об одном погибшем мужчине, и сейчас в больницу привезли еще двух.

"Я думаю, их будет гораздо больше. Многие люди прикованы к кровати, были безногие, как безногий человек залезет на крышу?" – сказал Рыщук.

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По его словам, российские военные к вечеру начали эвакуировать людей с крыш. Люди собираются в больнице. Там есть дом культуры и бомбоубежище рядом, но туда никого не запускают.

Как сейчас выглядят оккупированные Олешки, затопленные после подрыва Каховской ГЭС:

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Оксана Житнюк
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